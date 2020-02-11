Taraftarlardan Açıklama Var

Haber: Ceylan Beykoz

Taraftarların yayınladığı açıklama şöyle: “İyi gün de BOLUSPOR'lu olup kötü gün de arkalarına bakmadan kaçıp gidenler, seçim zamanı BOLUSPOR üzerinden prim yapmaya çalışıp stadyumdan çıkmayan ama daha sonra stadyumun yolunu unutan siyasiler, BOLUSPOR mağlup oldu diye ellerini ovuşturup kıs kıs gülüp köşe bucak pusuda bekleyenler, BOLUSPOR'u siyasete, siyasi çıkarlara kurban etmek isteyenler, daha önce de söyledik yine söylüyoruz: BOLUSPOR DÜŞERSE, ŞEHİR DÜŞER..!ŞEHİR DÜŞERSE, SİZLER DE DÜŞERSİNİZ!!”