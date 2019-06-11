Taraftarlardan Dev Anket

Haber: Esra Öztürk

Boluspor Taraftar Sayfası üzerinden gerçekleştirilen dev ankette taraftarlara kulübün şirket olup, olması sorusu soruluyor. Anketin sonuçlarının kongreden 1 gün önce açıklanacağı bildirilirken, yapılan açıklama ise şöyle: “Bilindiği üzere 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Bolusporumuzun geleceği açısından çok önemli bir kongre gerçekleşecek. Bu önemli kongre öncesi ise kamuoyunu en çok meşgul eden konu Bolusporumuzun şirket olup, olmaması konusu. Bolusporumuz şirket olsun mu? Olmasın mı? "Anketimiz 14 Haziran 2019 Cuma akşamı saat 17:00"ye kadar açık kalacaktır."