Haber: Semih Baykal

Boluspor taraftar grupları tarafından yayınlanan teşekkür mesajda “Dün oynadığımız ve 3-1 gibi net bir skorla galip geldiğimiz Ankaragücü maçında sahada 90 dakika boyunca basmadık yer bırakmayan, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza, Sait hocamız başta olmak üzere teknik heyetimize, Başkanımız sayın Necip Çarıkçı ve yönetim kuruluna, maçtan önce açılan büyük pankartta emeği geçen bütün genç kardeşlerimize ve maçta 90 dakika boyunca ayakta kalıp takımını destekleyen büyük Boluspor'umuzun büyük taraftarına sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah bu yolun sonu hak ettiğimiz şampiyonluk olacaktır” ifadelerine yer verdi.