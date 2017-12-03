Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu açıldığından beri en büyük taraftar sayısına okul maçlarında ulaştı. Karşılaşma öncesinde profesyonel salon lig maçlarına gelenden oldukça fazla bir seyirci sayısına ulaşıldı. Her 2 okul da yaklaşık 500’er öğrencisini salona getirince tribünlerde 1000 civarında seyirci vardı. Seyirciler maç boyunca takımlarını centilmence desteklerken, “Mustafa Kemalin askerleriyiz ve şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları da atıldı. Maç bitimine kadar susmayan seyirciler zaman telefonlarının ışıklarıyla oldukça renkli görüntüler de oluşturdular. Salon dışında yanan meşaleler ve tezahüratlar renkli anların yaşanmasına neden oldu. Oluşan etkileyici atmosfer ve seyirci sayısı nedeniyle maç öncesi ve devre arası taraftarlar olay çıkmaması için uyarıldı. Ayrıca salonda meşale yakınmaması anons edilirken, getirilen davulun kullanılmasına da izin verilmedi.