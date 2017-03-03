Haber: Aysun BEYKOZ

Boluspor ligin23. Haftasında Eskişehirspor’u sahasında konuk edecek. Bu önemli ve kritik maç öncesi Boluspor taraftarı, Boluspor Kulübüne önemli bir ziyarette bulunarak takımlarının yanında olduklarını gösterdi. Ziyarette esnasında taraftarlar gruplarını temsilen konuşan Yasin Yurdakul "Hesap sormaya değil, destek olmaya geldik. Kötü gidiyoruz, herkes üzülüyor. Kötü gidişatta ise gerekirse tepkimizi veririz. Ama inanıyoruz, güveniyoruz. Sezon başında da söyledik. Şampiyonluk olursa olur, olmazsa ilk altı. Hiç biri olmazsa yapacak bir şey yok. Biz geçmişte neleri gördük. " ifadelerini kullandı.Daha sonra sözlerine teşekkür ederek başlayan Teknik Direktörümüz Fuat Çapa "Teşekkür ediyoruz desteklemeye geldiğiniz için. Daha öncede söyledim. Siz bana göre seyirci değil, taraftarsınız. Mağlup olunca takımı tribüne çağırıp alkışlayan taraftar ben daha önce görmedim. Türkiye'de ilk defa Bolu'da yaşadım bunu. Süreç istediğimizden daha iyi başladı. Ama şuanda ne sizin istediğiniz, ne bizim istediğimiz, ne futbolcularımızın istediği ne de yönetimimizin istediği bir süreçteyiz. İlk yarıda belirli bir omurgamız vardı. Bu kadar çok sakatlık yaşayacağımızı tahmin etmedik açıkçası. Bu doğrultuda transferlerimiz oldu.Gelen arkadaşlar hazır olarak gelmedi. Hazır olsalardı zaten alamazdık veya takımlarında kalırlardı. Burada hesabımızı bozan tek unsur takım içerisinde aynı anda oynayan 2-3 oyuncumuzun sakatlanması. Buna ilave olarak ofansif anlamda Emre'nin de ayrılmak istemesi bizi tekrar yeniden bir takım olma yoluna soktu. Bazen çok iyi işler yapıyoruz. Ama bazen takım içerisinde kopukluklar oluyor. Bu da takımın birbiri ile oynamamış olması, geçtiğimiz 2 haftaya kadar az idman sayısıyla alakalıydı. Üst üste lig ve kupa maçları oynayarak Şubat ayını yarıladık. Şuanda sizinde söylediğiniz gibi birlik, beraberlik zamanı. Eskişehirspor maçının sizin için ne kadar önem taşıdığını biliyorum. Benim içinde o kadar önemli. İlk devre haketmediğimiz bir beraberlik aldık. Galibiyeti hakediyorduk. Cumartesi günüde inşallah orada bıraktığımız 2 puanı alacağız. Daha 12 hafta var. Bu 12 haftada çok şey değişecek. Birlik, beraberlik, takımların saha içi ve dışındaki unsurlar ligi belirleyecektir." şeklinde konuştu.Son olarak konuşan BaşkanNecip Çarıkcı ise "İkinci devreden sonraki maçlar hiçbirimizi memnun etmedi. İlk devre belki kadromuz dardı. Sezon başında hocamızın da söylediği gibi şampiyonluk ile başlamadık. İkinci devre oynanan futboldan bende memnun değilim. Futbolda bazen böyle kötü gidişatlar oluyor. Bizim takımımız yenilebilir ama kötü mücadele edemez. Taraftarlarımız bugüne kadar iyi sabır gösterdi. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Boluspor kötü gidebilir. Ama önemli olan kulüplerdeki devamlılıktır. Taraftarımız şampiyonluk istiyor. Bende istiyorum. İstememin en büyük sebebi ne kendim için, ne siyaset için, ne yönetim için. 70-80 yaşında babalarımız var. Boluspor ile en sona 1991 yılında Süper Lig görmüş babalarımız var. Şampiyonluğu tekrar görsünler istiyorum. Bu sene olabilir, olmayabilir. Ama takımımız iyi gittiği zaman elimize bir şans geldi bunu kullanalım dedik. Devre arası çok fazla transfer yapmış olabiliriz. Bu transferlerin hepsi ortak alınmış bir karar. Bizim için önemli olan Boluspor'un sağlam temelleri olsun. Bunun için hedefimizden şaşma yok. Ben her zaman ilk 2 dedim. Böyle bir yönetim, takım ve taraftar ilk 2'yi hakediyor. İlk 6'yı değil. Eskişehir karşılaşmasıda bizim için çok önemli. İnşallah bu maçı alacağız. Taraftarlarımızın bu maçta ceza almasını istemiyorum. Bu sene olması için elimizden geleni yapacağımız. Bunu yapacak kadromuz var. Herkes sabırlı olsun. Boluspor menfaati için ne gerekiyorsa onu yapalım. " şeklinde konuştu.