Haber: Kasım ŞAHİN
Afrin’de verilen 8 şehidimizin ardından ülke yasa boğulurken bir grup Boluspor taraftarı 8 şehidimizi unutmadı. Ellerindeki büyük kırmızı beyaz bayrağıyla İzzet Baysal Caddesinde yürüyüşe geçen duyarlı taraftarlar Mehmetçiğimizi unutmadı.
Taraftarlar terör örgütü PKK, YPG, PYD aleyhine slogan atan kırmızı beyazlı ekibin taraftarları; “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bir ölürüz bin diriliriz”, Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacak”, “Ne mutlu Türküm” sloganları atarak İzzet Baysal Caddesini inlettiler.
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