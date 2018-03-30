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30 Mart 2018 Cuma
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    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki taraftar toplulukları Afrin’deki şehitlerimiz için üniversite içinde lokum dağıtımı yaptı.

    30 Mart 2018 Cuma 12:33
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    Taraftarlardan tam destek
     

    Haber: Esra Öztürk

    Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’dehakimiyet sağlamasının ardından 19 Mart’ta bir grup öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde lokum dağıtmasına terör sempatizanlarından oluşan “işgalin katliamın lokumu olmaz” diye afiş açan öğrencilerin saldırmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak, ”Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. ‘Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite…’ Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Onları da kamera çekimlerinden bulup çıkarıp gereğini yapıyoruz, yapacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

     

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki taraftar toplulukları da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaya tepkilerini AİBÜ Gölköy Yerleşkesinde birlik ve beraberlik örneği gösterip Aktivite Merkezi ve Yaşam Merkezinde Afrin şehitlerimiz anısına lokum dağıtımı yaparak gösterdiler. Lokum dağıtımına Galatasaray taraftar topluluğu Ultraslan AİBÜ, Beşiktaş taraftar topluluğu AİBÜ ÜNİ-BJK, Fenerbahçe taraftar topluluğu Abant ÜNİ-GFB, Trabzonspor taraftar topluluğu Abant ÜNİ-TS, Bursaspor taraftar topluluğu ÜNİ-Timsah Bolu, Ankaragücü taraftar topluluğu ÜNİ-Güç AİBÜ, Kocaelispor taraftar topluluğu Hodri Meydan-89 ve çok sayıda öğrenci katıldı. Taraftar topluluklarının bu örnek davranışı herkes tarafından takdir edilirken, taraftarlar “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” mesajı verdiler.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi’ndeki, Taraftar

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