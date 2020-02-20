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Taraftarların Hakem Tepkisi

Bolusporlu taraftarlar uzun süredir Boluspor aleyhine yapılan hakem hataları sonrası İstanbulspor maçına Trabzonlu hakem atanmasına tepki gösterdi.

Taraftarların Hakem Tepkisi

Haber: Volkan Yılmaz

Haftalardır Boluspor aleyhinde yapılan hakem hataları bu hafta yapılan hakem ataması ile ayrı bir boyuta geldi. kırmızı beyazlıların bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve teknik direktörü Fatih Tekke Trabzonlu iken maça Trabzon bölgesi hakemi verilmesi federasyonun işgüzarlığı veya art niyeti olarak değerlendirildi. Ligin sonlarına yaklaşırken her maçın hatta her dakikanın önemli olduğu maçların oynandığı alt sıralarda bulunan iki ekip karşılaşmasında böyle bir durum olması ise akıllarda soru işareti yarattı. Bu durumu hemen fark eden Bolusporlu taraftarlar sosyal medyadan duruma itiraz etti. Taraftarlar, Twitter, İnstagram ve Facebook’dan #bolusporunhakkınıyedirmeyiz tagi ile paylaşımlara başladı. Kırmızı beyazlı taraftarlar; “Boluspor taraftarları olarak hafta sonu oynanacak karşılaşmada gözlerimiz hakemin üstünde olacaktır. Yapılacak en küçük hata bu şehre zarar vereceği için tepkimiz sert olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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