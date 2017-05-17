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17 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Tarih tekerrür etmesin!..

    Bitime 2 hafta kala Boluspor’un ligdeki sıralaması ve şampiyonluk maçına çıkacak ev sahibi takımı ile oynayacak olması 2010-2011 sezonunun son 2 haftasında yaşananları akla getirdi. Taraftarlar ve camia aynı kaderin yaşanmasını istemiyor.

    17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:42
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    Tarih tekerrür etmesin!..

    HABER:Aysun Beykoz
    2010-2011 sezonunun son 2 haftasına bu sezon olduğu gibi play-off çıtası içinde giren Boluspor 33.haftada ev sahibi Mersin İdmanyurdu’na konuk olmuştu. Ev sahibinin kazanması halinde şampiyon olacağı maçı 2-0 kaybeden Boluspor son haftada ise Kartal’a iç sahada yenilince 7.olarak sadece 3 puan farkla yarışı dışı kalmıştı. Şimdi meraklı bir bekleyiş var ve hiçkimse aynı kaderin yaşanmasını istemiyor. Temsilcimiz 2011-2012 sezonunun son 2 haftasına 8.sırada girmiş 33.haftada içerde Ç.Rizespor’a 4-1 yenilince, son hafta kazanmasına rağmen 2 puanla yarışın dışında kalmıştı.

     

    Son 7 sezonda son 2 haftada neler oldu?

    2009-2010: 9.sıradaydı – 9.bitirdi

    2010-2011: 5.sıradaydı – 7.bitirdi

    2011-2012: 8.sıradaydı – 7.bitirdi

    2012-2013: 11.sıradaydı – 10.bitirdi

    2013-2014: 15.sıradaydı – 15.bitirdi

    2014-2015: 11.sıradaydı – 10.bitirdi

    2015-2016: 12.sıradaydı – 12.bitirdi

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bitime, 2, Hafta, Kala, Boluspor’un

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