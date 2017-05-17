HABER:Aysun Beykoz

2010-2011 sezonunun son 2 haftasına bu sezon olduğu gibi play-off çıtası içinde giren Boluspor 33.haftada ev sahibi Mersin İdmanyurdu’na konuk olmuştu. Ev sahibinin kazanması halinde şampiyon olacağı maçı 2-0 kaybeden Boluspor son haftada ise Kartal’a iç sahada yenilince 7.olarak sadece 3 puan farkla yarışı dışı kalmıştı. Şimdi meraklı bir bekleyiş var ve hiçkimse aynı kaderin yaşanmasını istemiyor. Temsilcimiz 2011-2012 sezonunun son 2 haftasına 8.sırada girmiş 33.haftada içerde Ç.Rizespor’a 4-1 yenilince, son hafta kazanmasına rağmen 2 puanla yarışın dışında kalmıştı.

Son 7 sezonda son 2 haftada neler oldu?

2009-2010: 9.sıradaydı – 9.bitirdi

2010-2011: 5.sıradaydı – 7.bitirdi

2011-2012: 8.sıradaydı – 7.bitirdi

2012-2013: 11.sıradaydı – 10.bitirdi

2013-2014: 15.sıradaydı – 15.bitirdi

2014-2015: 11.sıradaydı – 10.bitirdi

2015-2016: 12.sıradaydı – 12.bitirdi