HABER:Aysun Beykoz
2010-2011 sezonunun son 2 haftasına bu sezon olduğu gibi play-off çıtası içinde giren Boluspor 33.haftada ev sahibi Mersin İdmanyurdu’na konuk olmuştu. Ev sahibinin kazanması halinde şampiyon olacağı maçı 2-0 kaybeden Boluspor son haftada ise Kartal’a iç sahada yenilince 7.olarak sadece 3 puan farkla yarışı dışı kalmıştı. Şimdi meraklı bir bekleyiş var ve hiçkimse aynı kaderin yaşanmasını istemiyor. Temsilcimiz 2011-2012 sezonunun son 2 haftasına 8.sırada girmiş 33.haftada içerde Ç.Rizespor’a 4-1 yenilince, son hafta kazanmasına rağmen 2 puanla yarışın dışında kalmıştı.
Son 7 sezonda son 2 haftada neler oldu?
2009-2010: 9.sıradaydı – 9.bitirdi
2010-2011: 5.sıradaydı – 7.bitirdi
2011-2012: 8.sıradaydı – 7.bitirdi
2012-2013: 11.sıradaydı – 10.bitirdi
2013-2014: 15.sıradaydı – 15.bitirdi
2014-2015: 11.sıradaydı – 10.bitirdi
2015-2016: 12.sıradaydı – 12.bitirdi
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