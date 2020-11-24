Tarihi yenilgi

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig’de son olarak Boluspor ile iç sahada 2-2 berabere kalan ve milli aranın ardından 10. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkan Akhisarspor, karşılaşmadan 6-0’lık şok bir skorla ayrıldı. Eski günlerini mumla arayan yeşil siyahlı ekip, sezon başından beri yönetimsel ve maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kulüp tarihinde 6-0’lık sonucu en son UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’ya karşı alan Akigo, aradan geçen 2 sezon sonra yeniden aynı sonuçla mücadeleden boynu bükük ayrıldı. Tarihinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri bulunan yeşil siyahlı camia, sezon başında elinde bulunan oyuncuların gitmesine mani olamadı ve genç yetenekleri ile mücadele etmek zorunda kaldı. Maçın bitiminden hemen sonra sosyal medyada sonuca tepki gösteren Akhisarspor taraftarları, kulübün bir an önce yeni yöneticilerden alınıp Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya emanet edilmesi gerektiğini belirtti. Akhisarspor’da Teknik Direktör Cem Kavçak ise, istifa ettiği yönündeki söylentileri yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavçak, “İstifa ettiğimiz yönündeki haberlerin tamamı asılsızdır. Görevimizin başında devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği kadar Akhisarspor için mücadele edeceğiz. Takımımıza faydalı olmadığımızı düşünürsek o zaman gerekeni yaparız” açıklamasında bulundu.