1965 yılında kurulan Boluspor tam 53 yıldır yer aldığı profesyonel futbol liglerinde yaptığımız araştırmaya göre en başarılı dönemini bu sezon yakaladı. Ligde zirvenin sadece 2 puan gerisinde yer alan temsilcimiz 7 haftalık süreçte tüm deplasman maçlarını kazanırken, iç sahada ise sadece 2 puan kaybederek tüm dikkatleri üzerinde çekti. 6 galibiyet ve 1 beraberlikle müthiş bir grafik yakalayan Boluspor 53 sezonun en iyi başlangıcını yapmayı başardı. Taraftarların bu performansa kayıtsız kalmadığı İstanbul deplasmanında gözlenirken tribün cezasının büyük oranda biteceği Giresunspor maçı için taraftarların büyük heyecan yaşadığı ve hazırlık yaptığı bildirildi.