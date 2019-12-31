Tarihin En Kötüsü

Haber: N.Halid Altundal

Lige çok kötü bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılar ilk olarak Tenik Direktör Giray Bulak ile yollarını ayırıp Osman Özköylü’yü göreve getirdi. Özköylü ile bir ara iyi bir grafik yakalayan Boluspor yeniden düşüşe geçerek ateş çemberinin tam ortasına düştü. Boluspor bu performansı ile oynadığı 17 maçta 13 puan toplayarak düşme hattının içinde tamamladı. Ligde 3 puanı silinen Osmanlıspor ile aynı puanda yer alan Boluspor yine ligde 9 puanı silinen Eskşehirspor'un 7 puan üstünde bulunuyor.Kırmızı beyazlılar 17. sıradaki Adanaspor'un ise sadece 1 puan üstünde bulunuyor.