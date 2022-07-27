Tarık Çamdal Tuzlaspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada ''Hoşgeldin! Tarık Çamdal. Tuzlasporumuz son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek mevkiinde oynayan Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.'' ifadelerine yer verildi.