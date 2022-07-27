Tarık Çamdal Tuzlaspor'da

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Tarık Çamdal, Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a transfer oldu.

Tarık Çamdal Tuzlaspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada ''Hoşgeldin! Tarık Çamdal. Tuzlasporumuz son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek mevkiinde oynayan Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.'' ifadelerine yer verildi.

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