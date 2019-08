Tarsus Bolu Kampında

Haber: Esra Perçin

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde çalışmalarına devam eden Sarı-Lacivertliler, hazırlık maçlarıyla da eksiklerini tespit etmeye çalışıyor. Tarsus İdmanyurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın destekleriyle iyi bir takım oluşturmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Amacımız sezonda kentimizi en güzel şekilde temsil edecek bir takım oluşturmak. Belediye Başkanımız sayın Haluk Bozdoğan, Kulüp Başkanımız sayın Mustafa Şendağ ve tüm yönetici arkadaşlarım iyi bir kadro oluşturmak için gayret gösteriyoruz” dedi. Kamp çalışmalarının iyi gittiğini söyleyen Hakan Canan Can, Bolu kampının bu hafta sonu sona ereceğini, takımın ardından kente gelerek, sezon hazırlıklarını burada sürdüreceğini kaydetti. Birçok oyuncuyla ön anlaşmaya vardıklarını, bugün sözleşme imzalayacaklarını belirten Hakan Canan Can, hafta içerisinde yeni anlaşılan tüm oyuncuların isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.