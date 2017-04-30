Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'de günün maçı Malatya'da oynandı. Lider Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye şans tanımadı. 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Doğu ekibi, tam 3 hafta sonra 3 puan sevinci yaşarken, en yakın rakibiyle de puan farkını 5'e çıkardı. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmanın ikinci devresinde müthiş bir heyecan vardı. 52. dakikada Murat'ın korner atışını iyi takip eden Pereira'nın kafa vuruşunda kaleci Günay başarılıydı. 76'da ise ev sahibi golü attı. Caner'in ortasına iyi yükselen Murat, topu ağlara yolladı: 1-0. Karşılaşmanın 90. dakikasında Göztepe'den Lokman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BUZ GERİ SAYIMDA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'dan mutlusu yok... Göztepe karşısında aldıkları galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştıklarını belirten Buz, "Hedefimize ulaşmamız için 4 maç daha kaldı. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.

?GÖZ GÖZ FIRSAT TEPTİ

TFF 1. Lig'in 30. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Malatya'ya yenilen Göztepe, Süper Lig yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. 73'te yediği golle mağlup olan İzmir temsilcisi takipçisi Bolu'yla farkı açma şansını tepti. Altınordu ile fark ise 3'e düştü.

YILMAZ VURAL YIKILDI

Göztepe'nin tecrübeli hocası Yılmaz Vural ise 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. İkincilik şansı için önemli bir fırsatı kaçırdıklarını kaydeden Vural, "Çok kritik bir karşılaşmayı kaybettik, üzgünüz. Bu maçı unutup, Sivas karşılaşmasını düşünmeliyiz" diye konuştu.

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