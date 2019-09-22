Taşkesti Zorladı Ama…

Haber: Esra Perçin

Mücadeleye çok iyi başlayan Kıbrıscıkspor maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı. Ancak 2.yarıda müthiş bir Taşkesti takımı ortaya çıktı. Taşkestispor 2.yarıda 3 gol atarak maça ortak oldu. Sayısız gol kaçıran Taşkestispor güçlü rakibi Kıbrıscıkspor karşısında ezilmeden kora kor bir mücadele ortaya koydu ancak maçı 4-3 kaybetti. İkinci yarı rakibine çok güzel bir futbol sergileyen Taşkestispor U-14 Takımı sonraki maçlar için ümit dağıttı. Maçta takım kaptanı Efekan 3 gol atarak parlayan isim oldu. Geçen sene ligi 2.bitiren Kıbrıscıkspor U-14 takımı bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu gösterdi.