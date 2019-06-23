Taşkesti’de Büyük Turnuva

Mudurnu ve çevre köyleri için Taşkesti- Sarot turizm Spor Kulübü düzenlenen “1. Mudurnu Futbol Turnuvası 2019” önceki gün oynanan maçlarla başladı.

Taşkesti’de Büyük Turnuva

Haber: Birol Ertunç

Taşkesti Spor Geleneksel Futbol Turnuvası; ilçede sporu geliştirmek, yetenek sahibi sporcular tespit etmek ve vatandaşlar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla, Taşkesti Spor Kulübü tarafından düzenleniyor. Turnuva kapsamında, 22 Haziran – 13 Ağustos 2019 tarihleri arasında futbol müsabakaları düzenlenecek olup müsabakalar Taşkesti Belediyesi’ne ait Futbol Kompleksinde oynanıyor. Taşkesti ve köyleri arasında dostluk ve kardeşliğin saygı ve sevgi çerçevesinde sürmesi adına turnuvanın her sene tekrarlanması planlanıyor.  Hafta sonunda oynanan maçlarla başlayan turnuvada 7’li 2 grup halinde maçlar oynanıyor. Turnuvaya Taşkesti dışından Mudurnu ve Dokurcun’dan da takımlar katılıyor. Turnuvaya Taşkesti dışından Mudurnu ve Dokurcun'dan da takımlar katılıyor. Tam bir heyecan fırtınasının yaşanacağı turnuvada gruplar şu takımlardan oluşuyor:

A Grubu

Süvey Gençlik, Arpaseki Spor, Yıldız Spor, Pelitözü Spor, Karacasu, Köykent Spor, Çayköyspor

B Grubu

Ünyap Dokurcun Spor, Eğitim Spor, Kardeşler Spor, Çamyurdu Spor, Livercool Spor, Bektemirler, Yeğendere Spor

Turnuvada ilk günün sonuçları ise şöyle:

Arpasekispor 8 – Çayköyspor 1

Karacasu 7 – Pelitözü 11

Yeğendere 8 – Eğitim 2

Livercool 11 – Çamyurdu 7

Kardeşler 6 – Bekdemirler 4

Yıldız 8 – Köykent 2

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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