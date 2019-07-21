Taşkestispor Sezona Hazır

Taşkesti spor önceki gün teknik ekip toplantısı sonrası 2019-2020 sezonunu için kulüp binasında yaptığı tanışma toplantısı ile dün akşam start verdi.

Taşkestispor Sezona Hazır

Haber: Aysun Beykoz

Yeni teknik ekip Ümit hoca ve Nihat hoca nın katıldığı yönetimin turnuvadan takıma kazandırdığı ve daha önce transferlerini gerçekleştirdiği bütün ekip tam kadro tanışma toplantısı gerçekleştirdi. 29 Temmuz itibari ile idmanlara başlayacağını bildiren teknik ekip keyifli toplantısı sonrası “sezona hazırız” mesajı verdi. Yönetimin hiç boş durmadığı yeni sezon için gizli transferlerini de dün akşam tanıttı. Yönetim şampiyon olabilecek bir kadro oluşturduklarını şampiyonluk için şimdiden kenetlendiklerini belirtti

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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