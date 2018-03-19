Haber: Semih Baykal

Boluspor ligin 28.haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Deplasmanda takımını yalnız bırakmayan Boluspor taraftarı 4 otobüsle Samsun’a gitti. Maçta geçtiğimiz hafta boyunca, taraftar gruplarının liderleri, Samsunspor maçına gidecek Boluspor taraftarını rakip takımın taraftarı aleyhinde ve küfürlü tezahürat yapmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. 4 otobüsle deplasmanda takımını yalnız bırakmayan Boluspor taraftarı, 90 dakika takımını destekledi. 0-0 eşitlikle biten maçın ardından Bolu’ya dönmekte olan Bolu taraftarı dönüş yolunda saldırıya uğradı. Kırmızı beyazlı taraftarların bulunduğu otobüsler taşlandı. Taşlanan otobüsleri durduran Boluspor taraftarı, otobüslerden inerken, otobüsleri taşlayan grup, kaçarak gözden kayboldu.