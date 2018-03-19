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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Taşlı saldırıya uğradılar

    1.ligin 28.haftasında Boluspor deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti. Takımını deplasmanda yalnız bırakmayan Bolsupor taraftarı dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı.

    19 Mart 2018 Pazartesi 13:12
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    Taşlı saldırıya uğradılar

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor ligin 28.haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Deplasmanda takımını yalnız bırakmayan Boluspor taraftarı 4 otobüsle Samsun’a gitti. Maçta geçtiğimiz hafta boyunca, taraftar gruplarının liderleri, Samsunspor maçına gidecek Boluspor taraftarını rakip takımın taraftarı aleyhinde ve küfürlü tezahürat yapmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. 4 otobüsle deplasmanda takımını yalnız bırakmayan Boluspor taraftarı, 90 dakika takımını destekledi. 0-0 eşitlikle biten maçın ardından Bolu’ya dönmekte olan Bolu taraftarı dönüş yolunda saldırıya uğradı. Kırmızı beyazlı taraftarların bulunduğu otobüsler taşlandı. Taşlanan otobüsleri durduran Boluspor taraftarı, otobüslerden inerken, otobüsleri taşlayan grup, kaçarak gözden kayboldu.

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