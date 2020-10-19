Taşyürek gitti

Haber: N. Halid Altundal

TFF 1.Ligin 5. haftasında evinde Tuzlaspor’u ağırlayan Beypiliç Boluspor, 2-1’lik mağlubiyetin ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Ligde geride kalan 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen ve düşme hattında bulunan Beypiliç Boluspor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Boluspor, 5 haftada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile sezona kötü bir başlangıç yaptı. Taşyürek ile yolları ayırdan Beypiliç Boluspor’da yeni Teknik Direktörün kim olacağı merak konusu oldu.