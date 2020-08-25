Taşyürek TRTSpor'a Konuştu

Haber: C.Kutay Aykan

Cüneyt Ersan ve Hayri Ülgen'in sorularını yanıtlayan Taşyürek "Boluspor yönetimi ligin en son oluşa yönetimi, bizde ligin en son oluşan belirlenen teknik heyeti olduk. Biz de sürece geç girdik bugün 4'üncü günümüz. Boluspor geçtiğimiz sene çok zor ve stresli bir sezonu geride bıraktı. O zorlu sezonun ardından bu sene üstüne nasıl koyarız diyerek ekibimiz, mevcut futbolcularımız ve yönetimimizle birlikte çalışıyoruz. Tabiki antrenmanlara devam ederken mevcut yapıya uygun, uyum sağlayacak oyuncu arkadaşlarında transferlerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Bu sezon hedef olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmak diyen Taşyürek "Bu lig enterasan bir lig. Altay, Samsunspor ve Adana Demirspor için başarı şampiyon olmak. Onun dışındaki her şey o bütçelerle o takımlar için başarısız sayılacaktır. Bizim ve benzeri takımların Play-of ve üstünü yakalaması çok büyük başarı olacaktır. 12-13 yıldır bu ligde devamlılığı olan Boluspor'u yukarılara doğru kurumsal yapı içerisinde maddi manevi olarak taşımak istiyoruz. Bizim amacımız, Boluspor'la yapabileceğimizin en iyisini yapabilmek. Buna inanıyoruz. Süper Lig görmüş bir şehri arkamıza alarak güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Yönetimde bu yapı için yoğun bir mesai harcıyor. Bizden güçlü rakiplerimiz var. Ancak biz ligde saygı duyulan arması ve mesleği için mücadele eden bir takım olacağız bunun sözünü verebilirim. Ötesi de artık kafamızı kaldırıp baktığımızda nerdeyizi de biz de göreceğiz" dedi.