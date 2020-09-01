Taşyürek’ten fikstür ve transfer açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Kötü bir sezonun ardından yeni yönetim ve yeni teknik direktörle bu sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beypiliç Boluspor’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Ahmet Taşyürek antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Fikstür ve transfer konularını değerlendiren Taşyürek birkaç gün içinde 3 ya da 4 ismin daha takıma katılacağını söyledi.

“TAKIMIMIZI KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINA HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Beypiliç Boluspor’u ligin ilk maçı olan Keçiörengücü maçına kadar hazır hale getirmek istediklerinin altını çizen Ahmet Taşyürek; “Sezon planlaması yapılırken, haklı sebepler olabilir. 21 günlük yönetim, 10 günlük bir hoca, boş olan bir takım. Doldurulması gereken bir süreç. Ne kadar sebep söylersek söyleyelim. Boluspor’u en iyi şekilde 11 Eylül’de iç sahada oynayacağımız Keçiörengücü maçıyla birlikte olabildiğince hazır hale getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“3 VEYA 4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ”

Birkaç gün içinde bazı oyuncuların kampa katılacağının sinyalini veren Beypiliç Boluspor teknik direktörü Ahmet Taşyürek; “Bu sürede birkaç gün içinde ivedi bir şekilde o bölgelere katılımlarımız olacak. Şuna çaba gösteriyoruz, bunu yaparken de panik transfer yapmamak istiyoruz. Süreçte geç kaldığınız zaman, onu alamadık, şunu alamadık, A olmadı, B olmadı, C, Ç, D, E olsun mantığında değiliz. En azından oraya katacağımız oyuncularımızın eksikleri de olsa beklediğimiz sezon planlaması içinde kalite de olmasına özen gösteriyoruz. Bir yerden fedakarlık yapacağız. Ama bu bize neye mal olacak. Ne kadar hasar verecek zaman içinde göreceğiz. Futbolda çünkü kervan yolda dizilir mantığı olmuyor. Bu sıkıntılarımızı konuşuyoruz, paylaşıyoruz” dedi. Prensipte anlaşılan oyuncular olduğunu ancak ufak tefek pürüzlerin giderilmesi halinde oyuncuların kampa katılacağını sözlerine ekleyen Taşyürek; “Birkaç gün içinde Perşembe, Cuma, Cumartesi en az 3 veya 4 arkadaşımızın bizlere katılması mümkün olacak gibi gözüküyor. Çabalarımız bu doğrultuda. 5 transferimiz vardı. Prensipte anlaştığımız ufak tefek sıkıntıları olan oyuncular var. Onlarla da görüşülüyor. Hafta sonuna kadar bu oyuncuların kampa dahil olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.