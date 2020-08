Taşyürek’ten özel açıklamalar

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor, yeni hocası Ahmet Taşdemir’in yüksek enerjisi eşliğinde sezon hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncularla kurduğu olumlu hava gözlerden kaçmazken kısıtlı kadrosunu yeni sezona en iyi şekilde hazırlıyor. Antrenman öncesinde gazetemize özel açıklamalarda bulunan Taşyürek, “ Öncelikle böyle büyük, böyle köklü en üst düzeyi görmüş şehir küçük ama hedefleri, yürekleri büyük böyle bir kente böyle bir süreci bir daha Allah yaşatmasın, yönetimler yaşatmasın. Hedefimiz, benimde kendi ideallerim doğrultusunda Bolu’da ki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek. Fakat 12-13 senedir aynı ligde olup bir yukarı bir aşağıya hareket etmekten ziyade başkanımla ve değerli yöneticilerimizle oturup düzenli, tertipli, planlı, zaman içerisinde ne şekle oturabileceğinin konuşmalarıyla başladık. Amacımız sadece anlık, kısa ve günü kurtarmaya yönelik değil çünkü yöneticilerde yıllardır aynı çizgide olduğumuzun farkında. Beraber bir muhakeme ederek bir değerlendirme yaptık. Kısacası hedefimiz Boluspor’u her anlamda, her koşulda kurumsal yapı içerisinde en iyi yere getirmek” ifadelerini kullandı.

“ÖNCELİĞİMİZ EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAMAK”

Dar bir kadroya sahip olduğunu belirten Taşyürek, eksikler ile ilgili şunları söyledi: “Sözleşmesi biten ve giden oyuncular mevcut. Dar bir kadroya sahibiz. Şu baktığımız da oyuncu grubu olarak 15 ila 17 kişi arasındayız. Tabii ki ihtiyaçlarımız var. Bakıldığında sağ bek bölgesinde oyuncumuz yok, sol bek bölgesinde bir oyuncumuz var (Emre Öztürk) fakat o da sakat ve bu sakatlık devre arasına kadar sürebilir. Stoper bölgesinde eksiklerimiz de mevcut öncelikle bu elzem yerleri doğru bir şekilde doldurmak ve yeni katılacak oyuncularla mevcut kadroyu doğru bir şekilde kaynaştırmak” dedi.

“KOŞACAĞIZ, MÜCADELE EDECEĞİZ, EN İYİ PERFORMANSI VERECEĞİZ”

En iyi performans için yapılması gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen Taşyürek, “Bizler her şeyden önce teknik adamız. İçerisinde bulunduğumuz takımı da rakip takımı da biliyoruz. Boluspor’un nasıl dolu tribünlere oynadığını biliyorum fakat son zamanlarda, pandemi sürecinden önce çok az sayıya da oynadığını biliyorum. Fakat şu bir gerçek; Boluspor sahada koşan, mücadele eden, yüreğini ortaya koyan her şeyini yapan bir takım ve mağlup olsa da alkışlayan bir şehir. Biz buna inanarak bu çerçevede bir takım oluşturacağız. Koşacağız, mücadele edeceğiz ve performans anlamında en iyisini veren oyuncu grubu olacağız. İnşallah tabelaya sonucu yansıtacağız ve bizler de mutlu olacağız şehri de mutlu edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLAR KAFALARINI YASTIĞA KOYDUĞUNDA…”

Gençlerle çalışma ve altyapı hakkında da açıklamalarda bulunan Taşyürek şu ifadelere yer verdi: “Bu konuda şöhretli birçok genç oyuncuyu futbola kazandırmış bir insanım. Onlara değer veriyorum. Bir oyuncu aldığımız zaman ‘’bu çok tanınan bir isim değil’’ vs diyebilirler. Fakat burası Emre Kılınçların, Umut Meraşların ve bunlara benzer birçok oyuncunun çıktığı bir merkez. Bu kaynağı olan bir şehir olmasının yanı sıra son zamanlarda kesilen bir noktadaydı. Birçok genç oyuncu mevcut. Bizde 15/17/19 yaş grubundan oyuncuları her hafta altyapı hocalarımız dahilinde antrenmanlara katacağız. Çocuklar gece kafalarını yastığa koyarken ‘’yarın Boluspor A takımı ile antrenmana çıkacağım’’ hissini tüm gençlere aşılayacağız ve yetişen bir kulüp olduğumuzu hissedeceğiz. Skor anlamında, futbol anlamında, sonuç anlamında eleştireceğim zamanlar olacak fakat bu konuda söz verebilirim genç oyuncuların kazandırılması için bir Ahmet Taşyürek buradan geçecek.”

“KİMSE ÜST LİGDEN DÜŞEN TAKIMA BAKMAZ”

Ligin çok değişken bir yapısı olduğu ifade eden Taşyürek, takımların finansal açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını da dile getirerek “Süper ligden düşen bir takım 1. Ligde misafir gibi davranabilir ya da Samsunspor gibi bir camiadır, gelmiştir bu noktaya kadar, buralarda daha kolay işler yapabileceğini düşünür veya Adana Demirspor gibi maddi manevi inanılmaz işler yapıp üç senedir çıkamayan bir takım olabilir. Zaten bu ligin en değişken yanı bu. 2 takım direkt olarak çıkıyor 3. 4. 5. ve 6. takımlar da bunun mücadelesini veriyor. Bu değişkenlikler olduğu için çok güzel bir lig. Bakıldığında istatistikler 1. Ligden çıkan takımların ya şampiyonluğa ya da kümede kalmaya oynadığını gösteriyor. Aynı şekilde üst ligden 1. Lige düşen takımlarda da durumlar aynı fakat bu sezon süper ligden gelen takım yok. Bu sezon takımlar nasıl başlayacak nasıl idare edecek belli değil. Büyük ekonomik sıkıntılar var. Yanılmıyorsam 7 ya da 8 takımın transfer tahtası kapalı. Bakıldığında düşmüş denilen Osmanlıspor transfer tahtasını açtı ve çok büyük bütçelerle yeni sezona giriyor. Büyük değişkenlikler olacak hiç ummadığımız durumlar gelişecek fakat biz en iyisini yapmaya çalışacağız, kendimize konsantre olacağız ve rakiplerimizi değerlendirme konusunda da elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.