Haber: Aysun BEYKOZ

BOLTARDER Başkanı Ekrem Yücel refakatinde oluşturulan taraftar grubu Basketbol Takımımızın yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Orman Gençlik maçı öncesi antrenmanı ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Grup maçlarının bitmesi sonrası bu hafta oynanacak olan maçlarla start alacak olan play-off maçlarına katılma hakkı kazanan Bolu BelediyesporBoluspor Basketbol Takımımız yarın saat 16:00’da Ankara’da Orman Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Zorlu ve kritik maç öncesi BOLTARDER Başkanı Ekrem Yücel refakatinde oluşturulan taraftar grubu takımımızın Bolu’da yaptığı son antrenmanı ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu ve Cuma günü oynanacak maç öncesi oyuncularımıza başarılar diledi.