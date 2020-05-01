Tavares gözden düştü

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da ikinci sezonunu geçiren Yeşil Burun Adalarılı ön libero Helder Tavares, son haftalarda teknik heyetin gözünden düştü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, görevde olduğu son 6 maçta, Tavares'e ilk 11'de sadece 1 kez görev verdi. 30 yaşındaki futbolcuyu 2 kez kadroya almayan, 2 kez de 90 dakika yanında oturtan Yalçın Koşukavak, 1 defa Tavares'i sonradan oyuna aldı. Ara transfer döneminde aynı bölgede görev alan Segbefia ile anlaşan Altay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Helder Tavares'le yollarını ayırması bekleniyor.