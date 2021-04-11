Tayyip Talha Hedefim Avrupa

Haber: Onur Akçelik

Tayyip Talha Sanuç, "Samet Hoca(Aybaba) geldikten sonra takımımızda inanılmaz bir değişim oldu. Burada en önemli faktör Samet Hoca'nın bize karşı olan inancıydı. Samet Hoca, takımımızın kaybettiği öz güveni geri getirdi. Eskişehirspor maçında istemediğimiz puan kaybı yaşadık, bunu da telefi edeceğiz. Şu anda odaklandığım tek şey Adana Demirspor'un şampiyonluğu. 3 yıldır bu kulüpteyim, bu kulübün Süper Lig'i ne kadar hak ettiğini net bir şekilde anladım. Adana Demirspor formasına layık olabilmek için her gün çalışıyorum. İnşallah bu takım şampiyon olacak ben de bu takımın bir parçası olarak tarihe adımı yazdıracağım." dedi.

'Rassoul ile iyi bir ikili olduk'

Joher Kadim Rassoul ile iyi bir ikili olduklarını vurgulayan Tayyip Talha, "Rassoul ile iyi bir ikili olduk. Rassoul ile anlaşmamızın en önemli sebebi ikimizin de aynı dili konuşması diyebilirim. Rassoul ile tandemde İngilizce konuşuyoruz. Samet Hoca geldikten sonra takım savunmasında da önemli işlere imza attık ve 5 maçta sadece bir gol yedik. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Örnek aldığım isim van Dijk'

Hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyleyen 21 yaşındaki savunmacı, "Örnek aldığım stoper Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, van Dijk'ın maçlarını izliyorum. Ramos'u da çok beğeniyorum. A Milli Takımımız'da da çok iyi stoperler var. İnşallah ben de A Milli Takım formasını giyerim. Hedefim Avrupa'da forma giymek. Son yıllarda Avrupa'da forma giyen oyuncu sayımızda artış oldu. Bu durum umudumu arttıyor. İnşallah bunu ben de başarabilirim." diye konuştu.