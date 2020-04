Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Fırat Gül’ün bugün bir erkek bebeği dünyaya geldi. Alev ve Fırat Gül çiftini tebrik ediyor, Okay Ali bebeğe sağlıklı, başarılarla dolu bir ömür diliyoruz. Hoşgeldin Okay Ali bebek" ifadelerine yer verildi. Olay Gündem Gazetesi Spor Servisi olarak Fırat hoca ve eşini kutlar, Okay Ali bebeğe sağlıklı bir ömür diliyoruz.