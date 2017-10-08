Haber: Esra ÖZTÜRK

Sezon başında takıma transfer edilen tecrübeli kaptan pasör Zülfiye Derinbay haftanın altın karmasında kendisine yer buldu. File önünde özellikle son sette harika oynayan Derinbay temsilcimizin Kahramankazan Belediyespor karşısında aldığı galibiyette önemli bir rol oynamıştı. Altın kadroda yer alan isimler şöyle:

Khat Bell-Pasör Çaprazı (Balıkesir B.B.), Neslişah Durgun-Orta Oyuncu (THY), Nikalina Bashnkova-Smaçör (Bursaspor), Zülfiye Derinbay-Pasör (Bolu Belediyespor), Gülşah Olcay-Smaçör (Rota Koleji), Deniz Ürgün-Libero (Maltepe Yalı), Ünzile Cansız-Orta Oyuncu (Eskişehir Anadolu)