Tecrübeli oyuncu Boluspor’la anlaştı

Haber: Uğur Balaban

Boluspor son olarak Samsunspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısından itibaren kırmızı beyazlı formayı giyecek tecrübeli orta saha ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Transfer ile ilgili Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Kulübümüz, Gökhan Karadeniz ile bir buçuk yıllığına anlaşma sağladı. Gökhan Karadeniz’i tanıyalım: 1990, Bursa doğumlu olan Karadeniz, Karacabeyspor altyapısında futbola başladı. Daha sonra, Atakaş Hatayspor’a transfer olarak burada ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Gökhan Karadeniz, sırasıyla Karacabey Belediyespor, Aydınspor 1923, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor, Erzurumspor ve son olarak Samsunspor takımlarında forma giydi. Karadeniz daha önce Aydınspor 1923, Altınordu, Antalyaspor ve Hatayspor takımlarında dört kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Profesyonel kariyerinde 283 maça çıkan santrafor, 85 kez gol sevinci yaşarken, 47 gole doğrudan katkıda bulundu. Gökhan Karadeniz, 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren kulübümüzde forma giymeye başlayacaktır.”