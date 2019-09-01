Tecrübeli Oyuncu Lige Isınamadı

Haber: C.Kutay Aykan

Birçok takımın transfer listesinde bulunan Bilal Kısa, ligin 3.haftası geride kalırken 3.haftada da ilk 11'de başladı toplamda 224 dakika sahada kaldı. Ligin ilk haftasında oynanan Osmanlıspor mücadelesinde 73 dakika sahada kalan Bilal Kısa maça etki gösteremediği için yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı. Ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Boluspor yine on numara mevkiinde Bilal Kısa ile başladı. 86.dakikada Bilal Kısa yerini Batuhan Altıntaş'a bıraktı.

65 DAKİKA OYUNDA KALDI

TFF 1.Lig'in 3.haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Boluspor ilk 11'de Bilal Kısa ile başladı. Maçın 65.dakikasında oyundan alınan Bilal Kısa, 65 dakikada sahada kendini gösteremedi ve yerini 19 yaşındaki Şukurov'a bıraktı.