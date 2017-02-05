Haber: Aysun Beykoz
Tecrübeli ön liberonun tedavisi sona ererken bu oyuncunun da Mersin'e karşı Fuat hocanın şans vermesi halinde oynaması bekleniyor.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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