Haber: Esra Öztürk

Dirne’de düzenlenen Taekwondo Balkan Şampiyonasında Balkan 3.sü Umut Can Demir’in başarısıyla ilgili Bolu Yiğit Spor Kulübü açıklama yaptı. Bolu Yiğit Spor Kulübü’nün yaptığı açıklamada “0-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen Taekwondo Balkan Şampiyonası'nda Bolu Yiğit Spor Kulübü milli sporcularımızdan. Umut Can Demir Balkan 3. olarak bizi gururlandırdı. Demir Ailesini, Sporcumuzu ve Antrenörümüz Derviş Erdoğan Hocamızı tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.