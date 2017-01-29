Boluspor son yılların en kötü günlerini yaşamaya devam ediyor. Hafta içinde 3.lig takımına 10 kişi ile verilen puanlar, anlaşılması imkansız şekilde yenilen goller, her maç değişik kadroyla sahaya çıkmamız, içinden çıkılmaz durumun özeti olsa…

İlk yarıda alınan puanlarda olmayan kulübeye yapılan takviyeler bile takıma katkı veremezken, ilk yarıdaki takımı arar olduk. 2.yarıya isim olarak yapılan transferlerin, sahada top oynamak yerine gezinmeleri, teknik adamın oyuna müdahaledeki yanlışları, taraftarın baskısı olmaması zor günlerin habercisi gibi.

Başkan Çarıkçı’nın basına yaptığı sunumdaki gerekçelerine karşılık, yapılan 20 transferle ortada bir şey olmamasını nasıl açıklayacağını merak ediyorum. Düne kadar eleştirilen yanlışların, giden oyuncunun 3.kez tekrar alınmasına nasıl anlam yükleyecek bekliyorum. Devre arası alınan oyuncularla hedefin süper lig olduğunu ortaya koyan Başkan Çarıkçı, bu aşamadan sonra nasıl bir hedef açıklar bekliyorum. Bu kadar yanlışı toplayıp bir doğru çıkarmak, ancak Boluspora gönül vermiş insanları yok saymak yada aptal yerine koymak olur ki, bunu yapacaklarını sanmıyorum!

3 yıllık program çerçevesinde gelen Fuat Hocanın, her hafta değişik kadroyla sahaya çıkmasına alışmak zorunda kalıyoruz. Geleceğin Boluspor’u diye kurulan, tamamı 3-5 aylık oyuncularla hedef isteyen bir anlayışla, akıl oyunu yaparak kendini kandırdığını unutmamasını dilerim. Genç oyuncular yerine günü kurtarmaya çalışanlarla takım kurarken, hem kendini hem takımı yaktığının farkında olmaması manidardır!

Fuat hocanın bir açıklamasında tanımıyorum dediği Ramazan’ı oyuna neden aldığını açıklar sanırım! İnsan tanımadığı adama nasıl güvenir bilemiyorum. Üstelik oyuna girdikten sonra her an takımı yalnız bırakacak kadar agresif oynayan Ramazan’ın neden alındığına açıklık getirecektir umarım. Hani birileri neden aldı, aldırdı, bonus geldi gibi gereksiz dedikoduların kesilmesi için geniş bir beyanat bekliyorum.

Elazığ maçında oyuna sonradan aldığı Burak Asan neden oynamaz ki? Değişikliklerde Umut Meraş’ı oyundan alarak ne yapmak istedi? Ramazan’a kenarda 5 dakika oyunla ilgili olarak ne anlattı? Ciddi olarak öğrenmek istiyorum. Hiç kimsenin olmadığı kadar Başkan Çarıkçı’nın arkasında durduğu Fuat Çapa, bunu hak ediyor mu? Yapılan bu kadar transfer sonrası kulübem yok derse, hakkında ne düşüneceğimizi biliyordur sanırım. Orta sahasız maça çıkan takımda, 90 dakikada 4 şutla oyunu bitirirken, toplama oynama oranında ne kadar geride olduğumuzu öğrenecek mi?

En önemlisi, Mersin maçı sonrası alınacak olumsuz bir sonuç Boluspor’un hedeften tamamen uzaklaşacağını ve tehlike çanlarının çalacağının hesabını yaptı mı? Üstümüzdeki takımlarla puan farkımın 10 olurken, altımızdaki takımların hemen dibimizde olduğunun bir açıklaması var mıdır? Bu kadar kötü sonuçları alan teknik heyet ne yapmayı planlıyor? Alınan bu sonuçlara karşılık Başkan Çarıkçı ve yönetiminin B planı var mı?

90 dakika takımı en kötü gününde bile yalnız bırakmayan taraftarlarımızın, kötü oyun ve alınan sonuçlar karşısında baskı yapmaması ilginç değil mi? Sahamızda farklı yenildiğimizde tribünlere çağrılan futbolcuların, taraftar karşısında bundan sonraki davranışlarını kabullenmemiz mi gerekir?

Fuat hoca ekibinin, bundan sonra kıvıracak bir tek gerekçeleri kalmadı. Lige verilen arada gereken önlemler alınmaz ve gereken çalışma yapılmazsa, yolacağımız saç-baş ayakları tamamen kandırmaca olur. Şanlı Boluspor bu hale düşerek bu kötü günleri yaşamayı hak etmiyor. Bunun sebepleri, sebep olanları için önlem alınmalı. Aksi halde testi kırıldıktan sonra çekilecek kulak bulamazsınız, benden söylemesi…