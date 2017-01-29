banner128

banner101

29 Ocak 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tehlike Çanları Çalıyor! (ANALİZ)

    Erhan Beykoz yazdı...

    29 Ocak 2017 Pazar 15:05
    Bu haber 234 kez okundu
    Tehlike Çanları Çalıyor! (ANALİZ)

    Boluspor son yılların en kötü günlerini yaşamaya devam ediyor. Hafta içinde 3.lig takımına 10 kişi ile verilen puanlar, anlaşılması imkansız şekilde yenilen goller, her maç değişik kadroyla sahaya çıkmamız, içinden çıkılmaz durumun özeti olsa…

    İlk yarıda alınan puanlarda olmayan kulübeye yapılan takviyeler bile takıma katkı veremezken, ilk yarıdaki takımı arar olduk. 2.yarıya isim olarak yapılan transferlerin, sahada top oynamak yerine gezinmeleri, teknik adamın oyuna müdahaledeki yanlışları, taraftarın baskısı olmaması zor günlerin habercisi gibi.

    Başkan Çarıkçı’nın basına yaptığı sunumdaki gerekçelerine karşılık, yapılan 20 transferle ortada bir şey olmamasını nasıl açıklayacağını merak ediyorum. Düne kadar eleştirilen yanlışların, giden oyuncunun 3.kez tekrar alınmasına nasıl anlam yükleyecek bekliyorum. Devre arası alınan oyuncularla hedefin süper lig olduğunu ortaya koyan Başkan Çarıkçı, bu aşamadan sonra nasıl bir hedef açıklar bekliyorum. Bu kadar yanlışı toplayıp bir doğru çıkarmak, ancak Boluspora gönül vermiş insanları yok saymak yada aptal yerine koymak olur ki, bunu yapacaklarını sanmıyorum!

    3 yıllık program çerçevesinde gelen Fuat Hocanın, her hafta değişik kadroyla sahaya çıkmasına alışmak zorunda kalıyoruz. Geleceğin Boluspor’u diye kurulan, tamamı 3-5 aylık oyuncularla hedef isteyen bir anlayışla, akıl oyunu yaparak kendini kandırdığını unutmamasını dilerim. Genç oyuncular yerine günü kurtarmaya çalışanlarla takım kurarken, hem kendini hem takımı yaktığının farkında olmaması manidardır!

    Fuat hocanın bir açıklamasında tanımıyorum dediği Ramazan’ı oyuna neden aldığını açıklar sanırım! İnsan tanımadığı adama nasıl güvenir bilemiyorum. Üstelik oyuna girdikten sonra her an takımı yalnız bırakacak kadar agresif oynayan Ramazan’ın neden alındığına açıklık getirecektir umarım. Hani birileri neden aldı, aldırdı, bonus geldi gibi gereksiz dedikoduların kesilmesi için geniş bir beyanat bekliyorum.

    Elazığ maçında oyuna sonradan aldığı Burak Asan neden oynamaz ki? Değişikliklerde Umut Meraş’ı oyundan alarak ne yapmak istedi? Ramazan’a kenarda 5 dakika oyunla ilgili olarak ne anlattı? Ciddi olarak öğrenmek istiyorum. Hiç kimsenin olmadığı kadar Başkan Çarıkçı’nın arkasında durduğu Fuat Çapa, bunu hak ediyor mu? Yapılan bu kadar transfer sonrası kulübem yok derse, hakkında ne düşüneceğimizi biliyordur sanırım. Orta sahasız maça çıkan takımda, 90 dakikada 4 şutla oyunu bitirirken, toplama oynama oranında ne kadar geride olduğumuzu öğrenecek mi?

    En önemlisi, Mersin maçı sonrası alınacak olumsuz bir sonuç Boluspor’un hedeften tamamen uzaklaşacağını ve tehlike çanlarının çalacağının hesabını yaptı mı? Üstümüzdeki takımlarla puan farkımın 10 olurken, altımızdaki takımların hemen dibimizde olduğunun bir açıklaması var mıdır? Bu kadar kötü sonuçları alan teknik heyet ne yapmayı planlıyor? Alınan bu sonuçlara karşılık Başkan Çarıkçı ve yönetiminin B planı var mı?

    90 dakika takımı en kötü gününde bile yalnız bırakmayan taraftarlarımızın, kötü oyun ve alınan sonuçlar karşısında baskı yapmaması ilginç değil mi? Sahamızda farklı yenildiğimizde tribünlere çağrılan futbolcuların, taraftar karşısında bundan sonraki davranışlarını kabullenmemiz mi gerekir?

    Fuat hoca ekibinin, bundan sonra kıvıracak bir tek gerekçeleri kalmadı. Lige verilen arada gereken önlemler alınmaz ve gereken çalışma yapılmazsa, yolacağımız saç-baş ayakları tamamen kandırmaca olur. Şanlı Boluspor bu hale düşerek bu kötü günleri yaşamayı hak etmiyor. Bunun sebepleri, sebep olanları için önlem alınmalı. Aksi halde testi kırıldıktan sonra çekilecek kulak bulamazsınız, benden söylemesi…

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Tehlike Çanları Çalıyor! (ANALİZ)
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BU KARNE KİMİN?
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da 1 “KONSORSİYUM”dan…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129