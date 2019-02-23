Tehlike Çanları Çalıyor

Spor Toto 1.Lig 22.Hafta mücadelesinde Boluspor Bolu Atatürk Stadyumu’nda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adanaspor 90.dakika golüyle 1-0 kazanırken Boluspor ağır bir yara daha aldı.

Maça ilgi bir hayli azdı. Adanaspor tribünlerinde sadece Adanaspor U21 takımı oyuncuları vardı. Kırmızı-beyazlı taraftarla bir kez daha yönetimi istifaya davet etti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Bilal Sebaihi (46.dk.Batuhan), Akabueze, İshak, Vukadinoviç (72.dk.Burak), Guido, Hayrullah, Ümit, Burak (46.dk.Dimov), Mustafa

Adanaspor: İrfan Can, Veli, Hakan, Kenan, Onur, Freitas, Vasile (83.dk.Feczesin), Bagayoko (72.dk.Furkan), Kone (64.dk.Ahmet), Özkan, Gökhan

Gol: 90.dk.Hakan (Adanaspor)

Sarı Kartlar: 36.dk.Guido, 85.dk.Burak, 90.dk.Mustafa (Boluspor), 90.dk.Freitas (Adanaspor)

Maçtan Dakikalar

30.dk: Gelişen Adanaspor atağında Bagayoko cezasahası içinde sağ çaprazdan vurdu, kaleye giden topu savunma araya girerek önledi. Neredeyse hiç pozisyon olmayan ilk yarı 0-0 tamamlandı.

47.dk: İshak sol çaprazdan frikiği kullandı, kaleci İrfan topu kornere çeldi.

53.dk: Soldan gelen ortada Boluspor defansı duraksayınca Vasile net pozisyonda vurdu, top az farkla yandan auta gitti. 60.dakikadan itibaren Boluspor taraftarları "Yönetim İstifa" sloganları attı.

63.dk: Kone karşı karşı pozisyonda kötü vurunca % 100'lük golü kaçırdı.

67.dk: Vukadinoviç cezasahası dışından vurdu, top kalecinin kucağında kaldı.

68.dk: Ahmet Dereli kaleci Gökhan'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Gökhan başarılıydı.

78.dk: Vasile çıkardı, Hakan kötü vurunca Adanaspor golden oldu.

90.dk.(GOL): Hakan Barış savunmayı geçip iyi vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1. Karşılaşma bu sonuçla biterken, kötü gidişe devam eden Boluspor yarışta çok geriye düştü.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 16:27