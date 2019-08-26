“Tek amaç Boluspor”

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Ligin ikinci haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan Boluspor sahadan 1 puanla ayrılarak bu sezonun ilk puanını aldı. Karşılaşmaya damga vuran ise Boluspor tribünlerinin boş kalmasıydı. Adana Demirspor’lu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü doldurup maç sonuna kadar takımına destek olurken, kırmızı beyazlı tribünler yine boş kaldı. Boluspor’a gönül vermiş ve maç boyunca takımına destek olmaya çalışan bir grup taraftar ise sosyal medya hesabından tüm Bolululara ve Bolusporlulara seslendi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. “En son ki adana demir maçında 320bin kişilik şehrin, 8 bin kişilik stadında, 3bin kişilik maraton tribünün yarısı dolu değildi. Yönetim kötü, başkan varsa biz yokuz, bir cacık olmaz deyip kenara atıyorsunuz takımı. 28 yıldır süper ligde yokuz, 13 yıl civarı da bu ligde sabit duruyoruz. Bezdik diyorsunuz hedef yok diyorsunuz tamam, ama unuttuğunuz bir şey var; tribün? taraftar? destek? Hiç düşündünüz mü maratonun sağında ve solunda oturan ve de TV karşısında izleyen dostlar maratonun ortasında ki çocuklar neden 90 dakika hiç susmuyor? Neden sürekli boğaz patlatıyor diye?

Ben söyleyeyim; O çocuklar sahaya bakmıyor. Oraya eğlenmeye, takımını desteklemeye skora aldırış etmeksizin keyif almaya bakıyorlar. Son adana demir maçında yıllar sonra ilk defa orada bir sessizlik oluştu kısa süre de olsa. İlla ki kazanmamız gerekmiyor. Süper lige çıkmayabiliriz de ama Boluspor tribünleri kayboluyor. Ah nerde o eskiler diyoruz bazen. O eskileri tribüne bir şeyler katarak tekrar canlandırabiliriz. Bezdik deyip geçmeyin sahayla işiniz olmasın 7’den 70’ine destek olun illa ki bağırın demiyorum size baskı kurun rakibe anlık toplu tepki hakemi hataya sürükler. Susup elinize çekirdek alıp bir cacık olmaz demeyin sahadan çok tribüne odaklanın. Destek olun, yanınızda 1 kişi getirin, gel maçı kazanacağız demeyin taraftar bunun garantisini veremez ama gel maça gidelim eğlenelim keyfimizi alalım diyin birlik olalım bunun; tek bir amacı var Boluspor! Tek bir amacı var Boluspor Tribünleri!

Bu maç bizim son raddemiz olmalı 2 Hafta sonra kİ Altay maçında tribünlerimizin full olması gerekir. İnanmamayı bırakın artık! Boluspor tribünleri eski günlerine gelmesi için, bizlere sizlere ihtiyaç var. Gelin tribüne keyif alın sahada ki oyun keyif vermeyebilir her zaman ama tribünde eğlenmek bambaşkadır! bunun farkına varın!!! Eski günler için Boluspor Tribünleri geri dönsün artık.”

Bu yazıyı 2011 yılında oynanan Altay maçında çekilen ve kırmızı beyazlı tribünlerin büyük bir coşkuya sahne olduğu fotoğrafla paylaşıldı.