Tek Çare 3 Puan

Haber: Volkan Yılmaz

Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla tekrar düşüşe geçen Boluspor kazanma hasretini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor ilk yarının son maçında 29 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Bolu Atatürk Stadyumu’nda son haftaların kendisi gibi düşüşteki takımı lig sonuncusu Eskişehirspor’u konuk ediyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele Eskişehirspor için de çıkış yakalamak adına hayati öneme sahip. Ligde ilk Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat futbolculardan Mustafa Durak, İsmail Konuk ve Mustafa Eskihellaç takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Zorlu maç öncesi Eskişehirspor’un deplasmandaki başarısızlığı dikkat çekiyor. Es-Es deplasmanda bu maça kadar oynadığı mücadelelerden sadece 4 puan çıkarabildi. Eskişehirspor, Boluspor maçı öncesi bir çok isimle ve Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılar teknik direktör Mustafa Özer ile ilk maçına çıkacak. Boluspor ise son 3 iç saha maçını kazanamayarak 2 puanla yetindi. 2 takımın mücadelesi Bein Max 2’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek. Boluspor ile Eskişehirspor arasında oynanan son 5 maçın 4 tanesinin beraberliklerle noktalanması mücadelenin zorluk derecesini ortaya koyarken, diğer maçı ise Boluspor kazanmıştı.