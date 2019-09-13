Tek Çare 3 Puan

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan Boluspor ile Altay ile bugün saat 19.00’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda 4.hafta maçında karşı karşıya gelecek. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak bu maçta ilk kez ideal kadrosu ile sahaya çıkması bekleniyor. Ligde ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan ve düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan galibiyet dışında başka bir sonuç düşünmüyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı. Bolusporlu taraftarlar maç öncesi sosyal medyada örgütlenerek kırmızı-beyazlı taraftarların stadyuma akın etmesi için kampanya başlattı. Bein Max 1’den naklen yayınlanacak olan Boluspor-Altay maçını Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut (1. Yardımcı Hakem) ve Ömer Tevfik Özkoç (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sait Tuzcu olacak.