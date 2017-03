Haber: Esra Öztürk

Eskişehirspor ile oynadıkları maçta gol hariç her şeyi yaptıklarını kaydeden Başkanvekili Yamak; “Yönetim olarak her şeyi yaptık. Taraftarımız muhteşem destek verdi. Teknik kadromuz üç puanı çok istedi, futbolcularımız son ana kadar savaştı. Sadece golü bulamadık. Bunun haricinde kaybedilen iki puandan dolayı her hangi bir neden göremiyoruz. Artık telafisi olmayan haftalara girdik. Sadece Boluspor ile yapacağımız maça konsantre olduk. Oraya üç puan parolasıyla gideceğiz” şeklinde konuştu.

MAÇ BAŞI 2 PUAN

Boluspor’un güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Başkanvekili Yamak, “32 puandalar ve iki üç hafta iyi giderlerse Play-off yarışına ortak olacaklardır. Ligin bitimine 10 hafta kaldı. 40 puandayız ve kalan haftaları iki puan ortalamasıyla geride bırakabilirsek 60 puana ulaşırız. Hedeflediğimiz yere ulaşabilmemiz için ilk beş içerisinde yer alan takımlarla yapacağımız maçlarda elde edeceğimiz sonuçlar da çok önemli. Boluspor müsabakası ölüm kalım maçı değil, kimse böyle görmesin. Biz o müsabakaya sadece kazanmamız gereken bir maç gözüyle bakıyoruz. Tamamen bu karşılaşmaya konsantre olduk” ifadelerini kullandı.