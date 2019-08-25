Haber: Erdal Tanrıverdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Özat, şunları söyledi: “Oyundan memnunum. Tek eksik olan skordu. Rakibe pozisyon vermeden oynamak güzeldi. Neticede deplasmanda oynuyorsunuz. 2 puan ortalaması bu ligde önemli” Bir hafta içerisinde takımın en önemli 5 oyuncusunun takımdan uzak kalmasının kendilerini etkilediğini vurgulayan Özat, “Yerlerine oynayan futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Önemli bir puan. Gol yememek önemli. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirebilmek önemli. Önümüzdeki Keçiörengücü maçına hazırlanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.