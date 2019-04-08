Tek galibiyet Bolu’dan geldi

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto Gelişim U 16 Ligi3. Grupta mücadele eden Boluspor, 27.haftada sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Mücadele 7 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynandı. Bolu’da oynanan mücadeleden Kardemir Karabükspor 5 – 3 galip ayrılan taraf oldu. Karabük ekibi ligin son haftasında ilk ve tek galibiyetini elde etti. Kardemir Karabükspor’a galibiyeti getiren golleri 17. Dakikada Mustafa Emir Yalçın, 40. Dakikada Kerem Koç, 51.dakikada – 59. Dakikada Ahmet Sezer ve 80. Dakikada Ufuk Tamer Çetin kaydetti. Boluspor’un golleri ise 55. Dakika – 73. Dakikada Ahmet Berke Yağız ve 76. Dakikada Ahmet Erdoğan’dan geldi. Bu galibiyetin ardından Karabükspor ligi 7puanla son sırada tamamlarken, Boluspor ise ligi 14 puanla 7.sırada tamamladı.

Stat: Sentetik 2

Hakemler: Ali Seçilmiş, Murat Kum,Büşra Temizer

Boluspor: Ali Cenker Göktaş, Hasan Batmaz, Eren Gürer, Mertali Karakuş, Servet Mustafa Keskin, Emirhan Ercivan, Barış Avcıkurt, Ahmet Erdoğan, Ömer Faruk İnan, Ahmet Berke Yağız, İbrahim Açar

Kardemir Karabükspor: Ali Hasan Soytürk, Mustafa Emir Yalçın, Murat Yıldız, Okan Ağrap, Salih Karasu, Kerem Kıç, Hamza Kaacan Fırat, Furkan Can, Mehmet Karaaslan, Emir Türkölmez, Ahmet Sezer

Goller: 55. Dakika – 73. Dakikada Ahmet Berke Yağız, 76. Dakika Ahmet Erdoğan ( Boluspor), 17. Dakika Mustafa Emir Yalçın, 40. Dakika Kerem Koç, 51.dakika – 59. Dakika Ahmet Sezer, 80. Dakika Ufuk Tamer Çetin (Karabükspor)