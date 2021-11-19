“Tek gerçeğimiz Balıkesirspor”

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig’de İsmet Çakmak’ın istifası sonrası ikinci defa Balıkesirspor’da göreve başlayan Giray Bulak, oynayacakları Nasadoge Menemenspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Oyuncularının moralinin gün geçtikçe arttığını dile getiren deneyimli teknik adam, “Şu anda oyuncularımın inancı gayet yerinde.

Bu tablo yaptığımız idmanlara da oldukça yansıdı. Umarım Menemenspor maçıyla birlikte geriye kalan tüm randevularda da mutluluğu üst sınırda yaşayacağız” diye konuştu.

‘Burası benim evim’

Geçmişteki kötü sonuçları bir kenara bırakıp tamamen geleceğe yönelecekleri vurgusunu yapan Bulak, “Tekrardan şehrime geldim. Balıkesir’i çok seviyorum. Her zaman takip ediyordum. Şu an zor durumdayız.

Benim takımım böyle olmamalı. Burada bulunmamızın sebebi, Balıkesirspor’u hak ettiği noktalara taşımak. Kulüp, camia, halk bir arada olup el ele vererek güç birliği yapmalıyız. Şehrin destekleriyle işimiz daha rahat olacak. İnşallah güzel işler başaracağız. Her şey Balıkesirspor için” dedi.