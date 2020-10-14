Tek Gol Bolusporlu Oyuncudan

Haber: C.Kutay Aykan

U 19 Milli Takımı'mız Bulgaristan ile yaptığı hazırlık maçında rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bulgaristan'ın gollerini 8.dakika Martin Petrov ve 90.dakikada Marin Petkov atarken, Milli Takımı'mızın golünü 90+7.dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti. Bulgaristan karşısında golümüzü atan Arslantaş, bu sezon başında Başakşehir'den Boluspor'a 1 yıllığına kiralandı. U 19 Milli Takımı, yarın Bulgaristan ile 1 hazırlık maçı daha yaptı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Eren Küçükkeçeci, Ufuk Çelebi, İbrahim Güner

Türkiye: Arda Akbulut, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk.46 Kerem Kalafat), Talha Gürsu Gur (Dk.46 Süleyman Luş), Atakan Gündüz (Dk.46 Şefik Abalı), Halil Duman (Dk.46 Adem Doğan), Emin Bayram (Dk.46 Fatih Kızılkaya), Taha Tunç (Dk.46 Mustafa Emirhan Özyaşar), Doğukan Efe (Dk.46 Efe Binici), Ali Yavuz Kol (Dk.46 Muhammet Arslantaş), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Ali Akman), Emin Biberoğlu (Dk.46 Burak İnce)

Bulgaristan: Ivan Dichevski, Dimitar Zhekov, Hristiyan Petrov, Yoan Baurenski (Dk.67 Kiril Kirov), Aleksandar Todorov (Dk.57 Pavel Georgiev) , Martin Petkov (Dk.88 Petar Karaangelov), Dimitar Tonev (Dk.67 Marin Petkov), Georgi Aleksandrov, Martin Atanasov, Tomislav Papazov (Dk.67 Aleksandar Ganchev), Denislav Angelov (Dk.57 Dimitar Stoyanov)

U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan hazırlık maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Arda Akbulut (Trabzonspor A.Ş.), Boğaçhan Kazmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor), Şefik Abalı (FC Wacker), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Giresunspor), Adem Doğan (Hes Kablo Kayserispor), Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Talha Gürsu Gür (OH Leuven Res.), Atakan Gündüz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Doğukan Efe (Ankaraspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Efe Binici (Göztepe A.Ş.), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Taha Tunç (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-Tav Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş.)