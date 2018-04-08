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08 Nisan 2018 Pazar
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    Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek Trampolin Milli Takımımız hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. Milli Takımımızda Şampiyonada kürsüye çıkarak olimpiyat kotası almak istediklerini belirtti.

    08 Nisan 2018 Pazar 14:31
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    Tek hedef olimpiyatlar
    Haber: Esra Öztürk

    Avrupa Şampiyonasına ilk kez katılacak olan Trampolin Milli Takımımızda hedef kürsüye çıkarak olimpiyat kotası almak olduğu açıklandı. Trampolin Milli Takımımız Azerbaycan olan Avrupa Şampiyonasına Bolu’da hazırlanıyor. Trampolin takımımız Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirdiği şampiyona hazırlıklarını günde yaptıkları çift idmanla sürdürüyor. 12-25 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak TrampolinCimnastik Avrupa Şampiyonasınaerkek, 4 kadın olmak üzere 12 sporcudan oluşan Trampolin Milli Takımı, yerli ve yabancı antrenörlerden oluşan kafileyle katılacak. Avrupa Şampiyona öncesi hazırlıkları yerinde inceleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen “Buradan sporcularımız direkt Bakü’ye geçecekler ve yaklaşık iki haftadır da Bolu’da kamptalar. Olimpiyatlarda 16 erkek ve 16 kadın sporcu yer alıyor. Dünyada ilk 16 sporcu içerisinde yer almak hiç de kolay bir şey değil. Biz trampolinbranşında bir kişiyle de olsa olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Umarım başarırız. Antrenörlerim ve teknik kurulum da buna inanıyor. Bu kotayı onlar da koydu ve sporcularımız da inandı. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreçlerde trampolinbranşında da varız diyeceğiz. En azından 2020 olmasa da 2024’te trampolinbranşıTürkiye’ye damgasını vuracaktır” ifadelerine yer verdi.

    MADALYALARI VE FİNALLERİ KAYBEDEBİLİRLER

    Trampolin branşında branşında en küçük bir hataya yer olmadığını belirten ve sporcular hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çelen” “Trampolin öyle bir branş ki dünya olimpiyat şampiyonu bir bakmışsınız hiç derece yapamamış. Kimin ne yapacağı hiç belli olmayan bir branş. En üst düzey sporcular bile küçük bir hatadan madalyaları ve finalleri kaybedebilirler. Geçen yıl 17 ile 21 yaşta Bolulu ve İzmirli 2 sporcumuz ile senkronizasyonda dünya şampiyonluğu kazandık. Bence bu trampolinbranşında bir devrim oldu. Herkesin algılarını değiştirdi. ‘Biz de yapabiliyormuşuz’ dendi. Bu noktada çok mutluyum. Umut ediyorum ki trampolinbranşı önümüzdeki yıllarda Türk cimnastiğinin en başarılı branşlarından biri haline gelecek” dedi.

    “HEDEFİMİZ DERECELERLE TAMAMLAMAK”

    Bolu’daki tam sürecini değerlendiren Trampolin Milli takımının 25 yaşındaki Gürkan Mutlu “Burada Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Kampta alttan gelen gençlerimiz var. Geçen yıl dünya şampiyonluğunu kazandık. Avrupa Şampiyonası’nda büyüklerde takım olarak yarışma fırsatı yakaladık. İnşallah yarışmayı güzel bir şekilde tamamlayarak, iyi derecelerle dönmeyi planlıyoruz” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Avrupa, Şampiyonasında, Mücadele, Edecek, Trampolin

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