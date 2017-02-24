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24 Şubat 2017 Cuma
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    Boluspor TFF 1. ligin 22.Haftasında yarın saat 13.00'te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizde seri yakalamak. Kırmızı-beyazlılarda 3 puandan başka çıkar yol yok.

    24 Şubat 2017 Cuma 13:01
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    Tek yol 3 puan!..

    Haber: Esra Öztürk

    Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da Senegal U-20 Afrika Kupası'na giden Diarra ve sarı kart cezalısı Guido Koçer maç kadrosunda yer almayacak.  Rakip takımda ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı süren kaleci Furkan Köse ve Ahmet Burak Solakel'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak haftalar süren deplasman galibiyeti özlemine son vermek.

     

    Hazırlıklar tamamlandı, Maç TRT Spor'da

    Zorlu maç öncesinde Boluspor 28 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunurken Samsunspor ise 15 puanla 17.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılacak antrenman ile tamamlayacak ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

     

    Poepon Samsunspor'dan çok attı

    Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz haftayı golle geçen Poepon maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Samsunspor ise ligde sadece 11 gol atabildi.

     

    4 maçtır deplasmanda puan yok

    Boluspor'un zorlu maç öncesi deplasmanda 14.haftadan bu yana kazanamıyor. Boluspor dış sahada son galibiyetini Adana Demirspor karşısında 2-1ile aldı. Kırmızı-beyazlılar 10 Aralık'tan bu yana deplasman galibiyetine hasret. Samsunspor ise iç sahada oynadığı 10 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. 5 kez berabere kalan ev sahibi 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1., Ligin, 22.Haftasında

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