Haber: Gönül OLUTÜRK

Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe’den Boluspor’a sezon başında 1 milyon Euro’ya trasfer olmuş, ödenen rakam oldukça tartışılmıştı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ertuğrul transferi ve takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Çarıkçı, “Ertuğrul’u Katarlı bir sponsor sayesinde kadromuza kattık. Ancak teklif gelirse takımda satmayacağımız oyuncu yok. Ertuğrul’u isterlerse onu da satarız” dedi.

Ligdeki tüm takımlarında buna benzer bir tranfser yaptığını belirtten anlatan Çarıkçı açıklamasını “Bütün takımlar benzer futbocuları alıp satıyor. Biz artık bundan vazgeçtik. Türkiye’nin 2. Altınordu’sunu kuracağız. Fuat Çapa ile yollarımızı ayırdıktan sonra Sait Karafırtınalar ile anlaştık. Kendisi 5 yıl Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu’nun yardımcısıydı. Bolu’da inanılmaz bir alt yapı potansiyeli var. Çalışmalarımızı başlattık. Futbolcu fabrikası kuracağız” ifadeleriyle sonlandırdı.