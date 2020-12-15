Teknik adamlar konuştu

Haber:Erdal Tanrıverdi

BOLU CEPHESİ;

Sahasında oynadığı karşılaşmada Bandırmaspor’a 1-0 kaybeden Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Üzgün olduklarını söyleyen Erginer, “3’te 3 yaparak çıktığımız bir maçtı. Bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bizim için gerçekten önemlinin ötesinde bir maçtı. Bu maçı kaybettiğimiz için ekstra üzgünüz. Çünkü bu maç bizim için farklı şeyler ifade ediyordu. Bir maçımızın da eksik olduğunu düşünürsek artık alt tarafla ilişkimizi kesip üstteki takımlarla aradaki makası daraltmak anlamında çok önemli bir maçtı. Aslında maçı kazandıracak gol pozisyonlarını da bulduk. Değerlendiremedik. Kalemizde pozisyon vermeden bir penaltı golüyle mağlup olduk. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Ama şu yoğun periyotta önümüze bakmalıyız. Bu oynadığımız maçı, kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz” dedi.

BANDIRMA CEPHESİ;

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor'udeplasmanda 1-0 yenen Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Erkan Sözeri maçın ardından konuştu. Sözeri kıymetli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Alınan her 3 puan çok kıymetli. Bursa maçında talihsiz bir mağlubiyet almıştık iyi oynamamıza rağmen. Son haftalarda oyun olarak, gelişim olarak güzel bir çıkışımız var. Ama Bursa maçında bireysel hatalarla beraber maçı kaybetmiştik. Üzülmüştük ama burada telafi etmesini bildik. Çok kıymetli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün iki takım da çok iyi futbol oynamasa da benim oyuncularımın çok daha iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Camiaya armağan olsun. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bir galibiyetin devamı getirmek lazım. Son haftalarda hem gelişen bir oyunumuz var hem de fiziksel olarak gelişen bir durumumuz var. Bunu sahada net olarak görebiliyoruz. Sadece basit hatalar yapmamamız gerektiğini oyuncularıma söyledim. Bugün de çok basit hatalar yapmadık. Çok dikkatliydik. Dolayısıyla da 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.