Teknik Direktör Arayışı Hızlandı

Haber: Aysun Beykoz

Taşyürek'in gönderilmesi ile birlikte kamuoyunda birçok ismi yerel ve ulusal basınında yazdığı haberlerle gündeme gelirken Boluspor yönetimi dün yaptığı toplantıda bu konuyu masaya yatırdı. Elinde 10'dan fazla teknik direktör ismi bulunan kırmızı beyazlı yöneticiler bu isimleri tek tek değerlendirirken, 2. defa hata yapmamak için yeni teknik heyet için acele etmeme kararı aldı. Takımın başına getirilen Osman Nur Işılar ile bir kaç hafta gitmek isteyen yönetimin en sağlıklı kararı vermek için zaman kazanmaya da çalışacağı öğrenildi. Yönetim kurulunda onaylanacak yeni ismin daha sonra kamuoyuna da paylaşılacağı gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 16:27