Haber: Esra Öztürk

Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez yaptığı açıklamada "Kazanmamız geren bir maçtı mutluyuz. 26 gol pozisyonumuz var. Biraz daha geliştirebilirsek daha iyi olacak. 85. dakikada da olsa galip geldiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum, hakikatten özverili bir şekilde oynuyorlar. Taraftara da bir çağrım olacak. Gelin bu tribünleri doldurun. Biz Karadeniz insanıyız ve kötü gidince herkes eleştiriyor. İyi gidince de bu takımı sahiplenin. Maça gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum ama yeterli değil. Taraftarın arkamızda olması gerekiyor. Yolumuz çetin ve uzun. Son 4 maçta 10 gol atmış ve sadece 1 gol yemiş bir takımız" ifadelerine yer verdi.

“SAKATLIĞA BAŞVURUYOR”

Rakip takımdaki oyuncuların daha ilk dakikalarda yerde kaldığını belirten Üzülmez "Kaleci daha beşinci dakikada sakatlığa başvuruyor. Bu anlık değil. Konuşulmuş bir şey. İlk yarıya baktığımızda hakemin öz eleştiri yapması lazım. Daha ilk yarıda 6-7 dakika duraklama var ama 2 dakika uzatma veriliyor. Hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Biz işimizi sağlıklı yapmamız lazım. Transferde çarşambaya kadar süremiz var. Bir veya iki oyuncu olmasını isterim. Olmadığı taktirde bu oyuncularımız zaten saha içerisinde mücadele veriyor. Bu oyuncular alkışı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Rize deplasmanının çok zor olduğuna ifade eden Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel "Tempolu bir maç oldu. Mücadeleci bir oyun sergiledik. Rakibimiz ev sahibi avantajıyla iyi oynadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz.Sakatlığı bulunan oyuncularımız vardı. Bu nedenle zaman zaman zorlandık." değerlendirmesini yaptı” dedi.