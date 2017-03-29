Haber: Aysun BEYKOZ

Hafta sonu oynanan Geredespor – Akçakocaspor maçı sırasında orta hakemin verdiği kararlarını yanlış bulan Akçakoca teknik heyeti yardımcı hakeme itirazda bulundu. Geredespor’un ilk golünde faul olduğunu ve golün geçersiz olması gerektiğini belirten Akçakocasporlu yöneticiler“ Bizim yediğimiz ilk golde bizim oyunculara faul yapıldı. Ama maçın orta hakemi Ferudun Daldaş hakkımız olan faulü vermedi. Maç sırasında verilen yanlış faullerle hakkımızın yenildiğini düşünüyorum” şeklinde konuştular. Özellikle maçın ikinci yarısında Akçakocaspor’lu oyuncu Abdulkadir Ordukaya’nın ikinci karttan kırmızı kart görmesi görmesinin artından yedek kulübesinde bulunan teknik heyet çıldırarak kartın yanlış olduğunu belirtmek üzere yardımcı hakemin yanına giderek itirazlarda bulundular.

Geredespor tribünleri ile tartıştı

Akçakocaspor yöneticileri maç oynanırken Geredesporlu tribünlere dönerek taraftarlarla tartıştı.