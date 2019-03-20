Tekrardan başkanlığa aday

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’da Mayıs ayında yapılacak olağan kongre öncesi hareketli saatler yaşanmaya başladı. Mevcut Boluspor Kulubü Başkanı Necip Çarıkcı’ nın aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, yeni adaylar gündeme gelmeye başladı. Bolu basınına düşen habere göre Necip Çarıkçı yönetiminde bulunan Ferhat Bağcı’nın bir sitenin haberine göre adaylığını açıklayacağını duyurması kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Böyle bir adaylık iddasının olması Necip Çarıkcı ve yönetiminin bilgisi dahilinde olup olmadığı merak konusu oldu. Gazetemize gelen başka bir iddiaya göre Boluspor Kulübü eski başkanı Savaş Abak’ın da liste yaptığı, eski hatalarından ders alıp sağlam bir listeyle 31 Mayıstaki Kongre sonrası geç kalmamak adına, kurmaylarına yeni sezon için futbolcu baktırdığı gelen bilgiler arasındaydı. Eski Başkan Savaş Abak’ın adaylığını yakın bir tarihte resmen açıklaması bekleniyor.